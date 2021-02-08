Рубль в понедельник может укрепиться до 74,0 руб./$1 - "ЛОКО-Инвест"

Рубль в текущих условиях на глобальных рынках должен торговаться на более крепких уровнях, полагает директор по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрий Полевой, допуская дальнейший рост курса в течение понедельника до 74,0 руб./$1 и выше.

Уверенный рост рубля в пятницу (1,1%) на фоне разворота доллара, движения нефти Brent в направлении $60/барр. и некоторой стабилизации внутриполитической повестки позволил рублю отыграть часть предыдущих потерь. В текущих условиях на глобальных рынках рубль должен торговаться на более крепких уровнях, и это допускает дальнейший его рост в течение сегодняшнего дня до 74,00 руб./$1, а, возможно, и выше, полагает Полевой.

"Встреча главы европейской дипломатии Борреля с его российским визави в конце прошлой недели по первым комментариям выглядела относительно конструктивной. Однако по возвращению домой г-н Боррель решил вновь подвести итоги, и озвученное выглядело куда менее оптимистично, свидетельствуя о растущих политических разногласиях и готовности ЕС пойти на ужесточение санкций. "Призрак" санкций будет и далее преследовать российскую валюту, однако пока рисков ужесточения экономических санкций не видим, а лишь они могут нести угрозу". - отмечает эксперт инвесткомпании.

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