Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 74,5-76,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 74,5-76,0 руб./$1 и на уровне 88,5-90,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта завершила прошлую неделю укреплением к доллару и евро на фоне отсутствия конкретных решений по поводу очередных санкций к России по политическим мотивам и за счет растущих котировок нефти. Кроме того, рынки поддерживает оптимизм, связанный с надеждами на скорое монетарное стимулирование экономики США, что также должно способствовать быстрому восстановлению глобальной экономики", - отмечает Тузов.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,22% и составила 59,56 долларов за баррель. Цена мартовских контрактов на нефть марки WTI увеличилась на 1,35% и составила 56,99 долларов за баррель, - таким образом, в настоящее время котировки вернулись к годовым максимумам, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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