Котировки нефти, скорее всего, будут торговаться в диапазоне $60-65/барр. в ближайшие дни - ПСБ

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут торговаться в диапазоне $60-65 за баррель в ближайшие дни, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мы полагаем, что оптимистичный настрой участников рынка продолжит в ближайшие дни толкать вверх цены на нефть, что обусловит переход в новый диапазон $60-65 за баррель. Риски роста предложения и проблемы в Европе пока будут игнорироваться", - пишет управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

Добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./день Саудовской Аравией в феврале/марте, а также сохранение отпускных цен для Азии неизменными при росте цен для США и Европы - все это поддерживает рынок нефти и трактуется как сигналы роста спроса на сырье, отмечает аналитик. Сюда же, по ее мнению, стоит добавить позитивный прогноз ОПЕК о том, что рынок нефти останется дефицитным по предложению в течение всего 2021 года.

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