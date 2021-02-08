Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 74,00-77,00 руб./1$ - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре USD/RUB в ближайшие дни составит 74,0-77,0 руб./1$, а по паре EUR/RUB - 89,0-92,0 руб./EUR1, отмечается в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Рубль растет вслед за дорожающей нефтью, а также на фоне попыток укрепления валют-аналогов на рынке Форекс. При этом рыночная активность может быть невысокой в ожидании выхода трудовой статистики США, как важного макроэкономического показателя. Нефть дорожает на фоне заявленного комитетом ОПЕК+ сохранения приверженности к политике сдерживания добычи, а также в надежде на рост спроса в США по мере восстановления американской экономики. Волатильность рубля будет повышенной по мере развития ситуации с санкционной повесткой", - прогнозирует Тимошенко.

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