Цена нефти может превысить уровень $60/барр. в понедельник - Sber CIB

Цена нефти марки Brent может превысить уровень $60 за баррель на торгах в понедельник, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

По мнению аналитиков Sber CIB, котировки нефти марки Brent в понедельник могут подняться до $60,1 за баррель и даже $60,4 за баррель на фоне ожиданий, что в США вскоре будет принят крупный пакет стимулирующих мер, и улучшения глобальной ситуации с коронавирусом. В течение текущей недели в центре внимания будут ежемесячные отчёты ведущих отраслевых агентств, полагают в инвестбанке.

Спрос на валюты развивающихся стран в понедельник сохраняется, и рубль может достигнуть 74,2 руб./$1, но к вечеру возможен возврат к отметке 74,6 руб./$1, считают в Sber CIB.

Доходность ОФЗ в понедельник, видимо, не изменится после значительного падения - в пятницу она уменьшилась на 6-9 б. п. (в основном у долгосрочных бумаг), отмечают эксперты инвестбанка. Доходность американских гособлигаций в пятницу повысилась, в понедельник возможен рост еще на 2-3 б. п., у азиатских гособлигаций утром в понедельник она растет на 1-2 б. п.

Также аналитики Sber CIB ждут роста рынка акций в понедельник утром.

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