Ключевые события понедельника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут ЕЦБ и макростатистика:

- Данные по торговому балансу РФ и промышленному производству в Германии;

- Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард в Европарламенте.

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