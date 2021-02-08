.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятно умеренное укрепление рубля в понедельник утром - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
08 февраля 2021 года 09:49
Вероятно умеренное укрепление рубля в понедельник утром - ПСБ
Вероятно умеренное укрепление курса рубля к основным мировым валютам в начале торговой сессии в понедельник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Богдан Зварич. "На валютной секции Московской биржи в начале торгов ожидаем умеренного укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на высокие цены на нефть, подъем рубля будет сдержан разнонаправленной динамикой валют развивающихся стран. В результате пара доллар/рубль продолжит движение в районе 74,6 руб./$1. В дальнейшем ожидаем активизации покупок в национальной валюте, что будет способствовать отступлению доллара", - пишет Зварич в комментарии ПСБ. При этом в рамках предстоящей недели, учитывая цены на нефть, эксперт банка видит шансы на дальнейшее укрепление рубля, что, по его мнению, приведет к закреплению американской валюты в диапазоне 73-75 руб./$1 с возможностью тестирования его нижней границы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
08 февраля 2021 года 15:23
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lam Research с целью $620 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,57 %, стоп-приказ: $479, говорится в комментарии инвестиционной компании. Учитывая лидерство компании в своем... читать дальше
.08 февраля 2021 года 14:39
Платеж по экологическому ущербу не ухудшит дивидендные выплаты "Норникеля", говорится в комментарии Sber CIB. "Решение Арбитражного суда Красноярского края о том, что "Норникель" должен выплатить 146,2 млрд руб. штрафа за разлив топлива в мае 2020 года, не ухудшает перспективы выплаты дивидендов... читать дальше
.08 февраля 2021 года 14:00
BCS Express назвал топ-5 акций РФ на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли "НОВАТЭК", "Газпром", "М.Видео", "Детский мир" и "Интер РАО", говорится в комментарии инвесткомпании. В топ-5 прочно удерживает позиции крупнейший независимый производитель природного... читать дальше
.08 февраля 2021 года 13:09
BCS Express назвал топ-5 бумаг рынка акций США на текущую неделю, составленный аналитиками BCS Global Markets, в который вошли Amazon.com Inc., Paccar Inc., Microsoft Corp., Corning Inc., Zions Bancorporation, говорится в комментарии инвесткомпании. "Включаем в топ-5 на этой неделе Amazon. com. Мы... читать дальше
.08 февраля 2021 года 12:51
Покупка акций ГМК "Норильский никель" - привлекательная инвестиция в долгосрочной перспективе, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Полагаем, что решение суда о частичном удовлетворении иска Росприроднадзора к "Норникелю" из-за аварии на ТЭЦ-3 Норильска в мае прошлого года окажет краткосрочное... читать дальше
.08 февраля 2021 года 12:05
Котировки обыкновенных акций Сбербанка обладают потенциалом роста к уровню в 351 рубль за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). Сбербанк отчитался за январь 2021 года по РСБУ, отмечают эксперты ПСБ: банк заработал чистую прибыль в размере 86,7 млрд руб. (+8,1% г/г), рентабельность... читать дальше
.08 февраля 2021 года 11:22
Возможно повышение цен на нефть марки Brent до уровней $61-62 за баррель, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. "Для такого сильного "бычьего" тренда может быть характерно избыточное движение цен на нефть марки Brent в район $61-62 за баррель, и только потом стоит ожидать развития... читать дальше
.08 февраля 2021 года 10:53
Идея дня: котировки акций циклических компаний повышаются на ожиданиях роста прибыли - "ВТБ Мои Инвестиции"
Ожидания роста прибыли подталкивают вверх котировки акций циклических компаний, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". Более половины компаний из S&P 500 уже представили квартальные результаты, 81% из них отчитался лучше ожиданий. Консенсус-прогноз прибыли на акцию по американскому рынку... читать дальше
.08 февраля 2021 года 10:38
Аналитики Sber CIB отмечают, что во вторник в Сенате США начнут обсуждать импичмент Дональду Трампу, в среду инвесторы будут следить за выступлением главы ФРС CША Джерома Пауэлла, а в пятницу Банк России, как ожидается в инвестбанке, примет решение оставить ключевую ставку без изменений. 8... читать дальше
.08 февраля 2021 года 10:25
Котировки нефти марки Brent, скорее всего, будут торговаться в диапазоне $60-65 за баррель в ближайшие дни, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Мы полагаем, что оптимистичный настрой участников рынка продолжит в ближайшие дни толкать вверх цены на нефть, что обусловит переход в новый... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.