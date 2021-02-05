"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Транснефти с целью 165 000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 165 000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13%, стоп-приказ: 138 000 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты "Финама" отмечают, что с учетом плавного роста котировок нефти Brent и Urals многие нефтегазовые компании стали отставать от динамики и текущее расхождение должно полностью уйти с рынка. При восстановлении экономики спрос будет существенно восстанавливаться, что даст возможность компании выйти на прокачку нефти к допандемийным уровням. Компания относится к цикличным, на которые, по мнению аналитиков, стоит делать ставку в текущем году.

Бумага предпринимает попытки выхода из бокового тренда, который сформировался весной 2020 года. "Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 165 000 руб. При покупке на 10% и выставлением стоп заявки на уровне 138 000 руб., риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9". - указывают эксперты инвесткомпании.

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