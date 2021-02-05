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05 февраля 2021 года 16:32
Финам" открыл торговую идею: покупать акции Nokia с целью $5,2
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Nokia Corp. с целью $5,2 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-4 недели. Цена входа: $4,17, потенциальная доходность: 24,7%, стоп-приказ: $3,79, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Nokia в четверг опубликовала отчет за 4К, по обоим основным показателям (выручка и прибыль на акцию) - компания превзошла ожидаемую оценку аналитиков. С нашей точки зрения - эмоциональные всплески в этой бумаге - могут дать сейчас неплохую возможность купить бумагу дешевле, чем она стоила до начала турбулентности в своих акциях. Не забываем, Nokia - основной бенефициар развертывания 5G в Европе, и после решения проблемы вакцинации - мы ожидаем, что 5G будет next big thing на территории Еврозоны", - отмечают эксперты инвесткомпании. С технической точки зрения актив торгуется в боковом тренде после высокоамплитудных колебаний, которые, возможно, еще не закончились. "Рекомендуем открывать длинные позиции на небольшом импульсивном проливе. При таком входе, при открытии позиции на 5,49% от портфеля, риск по нему составит 0,5%. Коэффициент прибыль/риск = 2,71", - указывают аналитики "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: ФИНЛЯНДИЯ-NOKIA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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