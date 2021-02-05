Акции Сбербанка сохраняют потенциал для роста на следующей неделе - "Русс-Инвест"

Акции Сбербанка сохраняют потенциал для роста на следующей неделе, говорится в комментарии начальника аналитического отдела инвестиционной компании "Русс-Инвест"Дмитрия Беденкова.

"Акции Сбербанка на текущей неделе демонстрируют хороший рост в рамках общерыночной тенденции. Котировки обыкновенных акций банка прибавляют около 4,5% к уровням закрытия предыдущей недели. Котировки акций банка фактически отыграли падение последней недели января. Динамика Индекса Мосбиржи немного отстает от изменения цен на акции Сбербанка", - отмечает эксперт.

По мнению Беденкова, поддержку акциям Сбербанка оказала финансовая отчетность по РСБУ за январь. Прибыль за январь составила 86,7 млрд руб., что на 8,1% больше, чем годом ранее. Банк в январе выдал рекордный объем розничных кредитов, который вырос до 291 млрд руб.

"Динамика котировок акций банка в ближайшую неделю с большой вероятностью останется в рамках доминирующего рыночного тренда. Возможности продолжения коррекции вверх сохраняются с целевым уровнем в 275-280 руб. за обыкновенную акцию. В то же время не стоит сбрасывать со счетов возможный санкционный риск, который вырос в последнее время. В случае его обострения возможен рост волатильности на рынке", - прогнозирует аналитик "Русс-Инвест".

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