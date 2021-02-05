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05 февраля 2021 года 14:55
Позитивный новостной фон поддержит рубль и на следующей неделе - "Русс-Инвест"
Позитивный новостной фон поддержит рубль и на следующей неделе, целевыми уровнями для движения курса доллара можно назвать 73-76,5 руб./$1, отмечается в аналитическом материале начальника аналитического отдела инвесткомпании "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова. "После некоторого ослабления в конце января российский рубль начал февраль с хорошего укрепления, - указывает эксперт. - Курс доллара по итогам первой недели февраля снизился на 1,1%, хотя за последние две недели января вырос почти на 3,1%. При этом стоит отметить более стремительное укрепление рубля к евро. Курс евро за неделю упал на 2,3% и опустился ниже 90 руб. за евро. Отчасти этому способствовала тенденция укрепления доллара к европейской валюте. В первую неделю февраля курс евро к доллару снизился на 1,3% и впервые за два месяца опустился ниже 1,20 долл. за евро". Укреплению рубля, по мнению Беденкова, способствовал ряд факторов. Прежде всего хорошая динамика цен на нефть. Цены на нефть марки Brent достигли 59,3 долл. за барр., что почти на 6% выше, чем уровень закрытия предыдущей недели. Минэнерго США выпустило традиционный долгосрочный прогноз рынка нефти, который не сильно скорректировал предыдущие оценки долгосрочных целевых уровней цен на нефть при различных сценариях. Так, по базовому сценарию цена нефти в 2050г составит 95 долл. за барр. по текущему курсу доллара. Год назад ведомство прогнозировало цену на уровне 105 долл. за барр. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания на этой неделе улучшил прогнозы восстановления спроса, связав их с вакцинацией и преодолением пандемии, особенно во 2П2021. Запасы нефти в США по итогам последней недели вновь показали снижение, хотя и менее значительное, чем ранее. По данным Минэнерго США снижение составило около 1 млн барр., а по статистике Американского института нефти, снижение достигло 4,3 млн барр., напоминает аналитик "Русс-Инвеста". "Положительное влияние на курс рубля оказывает сохранение притока иностранных портфельных инвестиций в российские ценные бумаги, - указывает также Беденков. - Так, по данным EPFR, за неделю до 3 февраля приток капиталов фондов в российские активы составил 160 млн долл. против 190 млн долл. неделей ранее. Росту спроса на рисковые активы способствует позитивные данные по темпам вакцинации в США, что поддерживает ожидания более быстрого восстановления экономической активности. Так, по данным на начало февраля количество отпускаемых доз вакцин в США выросло в 4 раза по сравнению с уровнем в конце декабря, а количество вакцинированных в США приблизилось к 8%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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