Индекс S&P 500 в пятницу попытается закрепиться выше 3870 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 в пятницу попытается закрепиться выше 3870 пунктов, а в случае позитивной статистики по рынку труда возможен тест уровня 3900 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова.

"Технически S&P 500 по-прежнему находится в среднесрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового максимума, что сигнализирует о сохранении активности покупателей. Краткосрочные перспективы будут зависеть от того, смогут ли "быки" удержать S&P 500 выше 3870 пунктов. Следующее сопротивление находится на отметке 3900 пунктов, где пролегает верхняя граница тренда", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Мировые фондовые площадки в пятницу демонстрируют позитивную динамику. Оптимизм, на взгляд аналитика, по-прежнему связан главным образом с перспективами принятия пакета фискальных стимулов. Президент Байден накануне заявил, что не готов снижать объем прямых выплат населению и настаивает, чтобы они остались в размере $1400. Тем не менее, глава Белого дома, вероятно, рассмотрит идею ограничить круг граждан, которым полагаются субсидии.

"Этот пункт программы представляет повышенный интерес в связи с экстремально высокой активностью частных инвесторов, которые вызвали волну шорт-сквизов на прошлой неделе. Ожидается, что часть полученных от государства денежных средств будет инвестирована населением в фондовый рынок, но оценки потенциального притока ликвидности пока сильно разнятся", - отмечает Денисламов.

Фокус внимания участников рынка в пятницу будет прикован к макростатистике. Ожидаются сильные данные по рынку труда США, которые, по мнению эксперта "Фридом Финанс", могут послужить свежим драйвером для продолжения восходящего движения. Квартальные отчеты компаний продолжают поддерживать аппетит к риску, позитивная первоначальная реакция инвесторов на отчеты преобладает.

Также в пятницу будет опубликован официальный отчет о занятости в январе. Ожидается, что число новых рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на 50 тыс. после их снижения на 140 тыс. в декабре. Безработица, по прогнозам, останется на уровне 6,7%.

"Мы полагаем, что фактическое значение может оказаться лучше консенсуса ожиданий. Во-первых, на это указывает опубликованный в среду индекс деловой активности в секторе услуг. Компонент, отвечающий за занятость в секторе, вырос до 11-месячного максимума. Во-вторых, данные ADP об изменении числа занятых также указали на улучшение ситуации на рынке труда", - указывает Денисламов.

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