BCS Express составил топ-3 из акций РФ, которые быстро закроют дивидендный гэп в 2021г

BCS Express составил топ-3 из акций РФ, которые быстро закроют дивидендный гэп в 2021, говорится в аналитическом материале эксперта инвесткомпании Игоря Галактионова. В него вошли "ЛУКОЙЛ", "Юнипро" и X5 Retail Group.

"Близится сезон отчетов, когда российские компании будут публиковать результаты по итогам полного 2020г, и появится возможность посчитать потенциальные дивиденды, - отмечает Галактионов. - Почти все дивидендные выплаты сопровождаются дивидендным гэпом, с которым акция открывает торги на следующий день после даты закрытия реестра (с учетом режима торгов Т+2). Одни бумаги закрывают гэп быстро, а другие могут месяцами торговаться ниже цены отсечки. Представляем ТОП-3 акции, которые могут быстро закрыть гэп в дивидендном сезоне 2021".

Эксперт BCS Express указывает, что в 2021г рынок нефти ожидает восстановление, а механизм ОПЕК+ должен обеспечить стабильность на рынке в случае локальных дисбалансов. Новая дивидендная политика, принятая в 2019г, привязывает размер выплат "ЛУКОЙЛа" к величине скорректированного свободного денежного потока, который может вырасти за счет улучшения рыночной конъюнктуры.

"Итоговые выплаты по итогам 2020г могут оказаться на уровне прошлогодних, а перспектива дальнейшего роста дивидендов поддержит котировки после отсечки и поможет акциям быстро восстановиться после гэпа. Размер дивидендов и дата отсечки еще не известны. Обычно компания выплачивает годовой дивиденд в июле, а дивиденд за 9 мес. - в декабре", - отмечает Галактионов.

Акции "Юнипро", на взгляд аналитика, отличаются стабильностью дивидендов, за что приходится расплачиваться нейтральной динамикой котировок. С 2011г акции торгуются в широком боковике. При этом дивидендные гэпы, за исключением двух случаев, закрываются достаточно быстро.

"Завершение ремонта третьего энергоблока Березовской ГРЭС ожидается в 2021г, после чего дивиденды планируется увеличить на 43%, с 0,222 руб. в год до 0,317 руб. Высокий форвардный дивиденд поддержит привлекательность акций после дивидендной отсечки. Стоит отметить, что ввод в эксплуатацию третьего энергоблока ранее неоднократно переносился, и существует небольшой риск, что и в 2021г дивиденды повышены не будут", - пишет Галактионов.

Акции ритейлера X5 имеют небольшую дивидендную историю, всего 4 выплаты, но каждый раз котировки закрывали гэпы очень быстро. Среднее время закрытия составляет всего 8 торговых дней при небольшом разбросе значений, подчеркивает аналитик инвесткомпании.

"Компания в ноябре 2020г приняла новую дивидендную политику, согласно которой размер выплат будет привязан к свободному денежному потоку. Условием для выплат будет соотношение Чистый долг / EBITDA не более 2х. За 9 месяцев акционеры получили промежуточную выплату 73,6 руб., а итоговый дивиденд за 2020г может составить еще 110,5 руб. Благодаря достаточно прочной позиции лидера отрасли, в том числе в сегменте продуктового интернет-ритейла, X5 может продолжить наращивать финансовые показатели, что будет благоприятно отражаться на будущих дивидендах. Дивидендная отсечка в 2020г может быть закрыта, в соответствии со статистикой, в течение двух-трех недель (10-15 торговых дней)", - указывает эксперт BCS Express.

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