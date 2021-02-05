Северсталь остается фаворитом в стальном секторе РФ - "Атон"

Аналитики "Атона" отмечают, что "Северсталь" остается их фаворитом в стальном секторе, и подтверждают рейтинг компании на уровне "выше рынка", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Северсталь" опубликовала финансовые результаты за 4К20. "EBITDA Северстали оказалась на 2% выше наших оценок и на 4% выше консенсуса. Нас впечатлила необычная для стальной отрасли высокая прибыльность (свыше 40% по рентабельности EBITDA), также мы ожидали, что промежуточные дивиденды будут несколько ниже - 29 руб. на акцию вместо объявленных 36 руб. на акцию. Мы подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по "Северстали" - нашему фавориту в российском стальном секторе. Она торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2021П 4,8x против 5,7x у НЛМК", - пишут эксперты "Атона".

Также в комментарии указывается, что выручка составила $1 723 млн (-7% кв/кв), EBITDA - $710 млн (+8% кв/кв), а рентабельность EBITDA увеличилась до 41,2% с 35,4% в 3К20. Свободный денежный поток упал на 45% кв/кв до $212 млн, в то время как соотношение чистый долг/EBITDA осталось практически неизменным на уровне 0,8x.

Северсталь ожидает сильную динамику в 1К21 за счет благоприятной ценовой конъюнктуры, но отмечает неопределенность в отношении устойчивости таких высоких цен на сталь и железную руду.

Отдельной новостью - компания объявила свою программу капзатрат на 2021г - инвестиции должны составить $1,35 млрд (почти без изменений г/г), из которых $469 млн будет направлено на проекты развития в дивизионе Российская сталь и $267 млн - в дивизионе Северсталь Ресурс.

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