Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,0-76,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,0-76,0 руб./$1 и на уровне 90,0-91,0 в паре с европейской валютой, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта, начав день с динамичного укрепления к доллару и евро, к вечеру сократила темпы роста. В настоящее время, на фоне отсутствия новостей для рынков и общей стабилизации, на первый план для рубля выходят перспективы возможных санкций со стороны США и Европы по политическим мотивам. Нефтяные котировки, достигнув годовых максимумов, к вечеру начали снижение. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,36% и составила 58,25 за баррель. Котировки не смогли преодолеть психологическую отметку 60 долларов за баррель - для этого не хватило позитивной информации, предыдущие поводы были ценами отработаны в полном объеме",- отмечает Тузов.

Цена мартовских контрактов на нефть марки WTI опустилась на 0,29% и составила 55,53 доллара за баррель, констатирует эксперт инвесткомпании.

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