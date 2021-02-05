Российский фондовый рынок в пятницу откроется ростом на 0,75-1% - "Атон"

Российский фондовый рынок в пятницу откроется ростом на 0,75-1%, полагают аналитики инвестиционной компании "Атон", отмечая, что мировые рынки утром торгуются в плюсе, а цены на нефть выросли по сравнению с закрытием четверга.

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