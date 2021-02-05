Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги пятницы в пределах 3350-3400 п. - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги пятницы в пределах 3350-3400 п., отмечается в комментарии начальника управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгия Ващенко.

"По нашим прогнозам, российский рынок будет торговаться в боковике на протяжении нескольких торговых сессий. Локальных событий в фокусе нет. Операционные и финансовые результаты крупных компаний выйдут только на предстоящей неделе. В пятницу ожидаем разнонаправленную динамику. Рынок будет следовать за движениями на внешних сырьевых и фондовых площадках. Индекс Мосбиржи ориентировочно проведет сессию в пределах 3350-3400 пунктов", - прогнозирует Ващенко.

Также эксперт инвесткомпании напоминает, что фондовые индексы РФ достигли максимума с конца декабря. Поддержку рынку оказал рост на фондовых площадках США и подъем котировок нефти. При этом динамика бумаг нефтегазового сектора была смешанной. Хорошая отчетность "Северстали" (+0,17%) и "Магнита" (-0,48%) не стала сильным драйвером для их котировок. К вечеру они откатились к уровням предыдущего закрытия.

Инвесторы ожидают сильных внешних сигналов, но их пока нет. Американский фондовый рынок подтвердил максимум по индексу S&P500, но пока не выбрал направление дальнейшего движения, подчеркивает Ващенко.

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