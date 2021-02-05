Рубль к концу пятницы может вернуться к отметке 76 руб./$1 - ПСБ

Рубль к концу пятницы может вернуться к отметке 76 руб./$1, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Богдана Зварича.

Перед открытием торгов в пятницу на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон, полагает эксперт Вновь национальная валюта будет поддержана ситуацией на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent прибавляет чуть менее 0,8%, пытаясь закрепиться выше 59 долларов за баррель. При этом консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия четверга не даст дополнительных стимулов для направленного движения в рубле.

"Несмотря на рост цен на нефть, ожидаем бокового движения рубля по отношению к основным мировым валютам в начале сессии, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции чуть выше 75,5 рубля, - прогнозирует Зварич. - В дальнейшем, при активизации коррекционных настроений на рынке энергоносителей, доллар может попытаться перейти к восстановлению. В случае же ухудшения настроений на мировых рынках, к концу сессии он отыграет потери предыдущего дня и вновь вернется в район 76 рублей. Отметим, что диапазон 75-77,5 рубля останется актуальным для американской валюты в ближайшие сессии".

Аналитик банка также напомнил, что по итогам четверга рубль уверенно укрепился по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар потерял 0,6%, отступив до 76,5 рубля, евро упал на 1,1%, закончив торги в районе 91,3 рубля.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.