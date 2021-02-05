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05 февраля 2021 года 09:23
Открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет в диапазоне 3380-3390 пунктов - "Алго Капитал"
Открытие торгов по индексу Мосбиржи в пятницу пройдет в диапазоне 3380-3390 п., говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с повышением в пределах 0,2-0,5% в районе 3380-3390 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3370, 3350 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3400, 3420 п. ", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. По мнению эксперта, в первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить подъем к ближайшему значимому уровню 3400 п. и стабилизироваться около указанной отметки. Также Манжос отмечает, что во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций за океаном. Косвенное влияние на индекс Мосбиржи может оказать публикация большого блока статистических данных в США. Он будет включать в себя ряд показателей, характеризующих состояние рынка труда (16:30 мск). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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