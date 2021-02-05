Цена нефти может достичь отметки $60/барр. в ближайшие дни - BCS Express

Котировки фьючерсов Brent торгуются выше $59 за баррель, и достижение круглой отметки $60 может произойти в ближайшие дни, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Нефтяные цены в четверг сохранили растущую динамику, несмотря на рост доллара США. Сегодня с утра наблюдается ускорение роста. Котировки фьючерсов Brent торгуются выше $59 за баррель и достижение круглой отметки $60 может произойти в ближайшие дни. С технической точки зрения после трехмесячного ралли активность продавцов возле круглого числа может существенно вырасти, провоцируя коррекцию. Однако восходящая тенденция очень сильная, и перед снижением мы вполне можем увидеть цены в районе $61-62 за баррель", - отмечает Галактионов.

Для акций нефтегазового сектора такая динамика нефти является несомненным плюсом. Но инвесторы в большей степени ориентируются на среднюю прогнозную цену на 2021г, а не на текущие цены по ближайшему фьючерсу. Актуальные уровни выглядят перегретыми, и дальнейший рост может уже не так сильно отразиться на котировках нефтяных компаний, считает аналитик инвесткомпании.

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