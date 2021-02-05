Вероятность снижения индекса Мосбиржи к 3270-3300 п. в пятницу сохраняется - BCS Express

Вероятность повторного снижения индекса Мосбиржи к 3270-3300 п. сохраняется в пятницу, говорится в комментарии BCS Express.

Российский рынок акций в четверг демонстрировал восходящую динамику на фоне благоприятной конъюнктуры мировых рынков, констатирует эксперт инвесткомпании Игорь Галактионов. Торговые обороты подросли по сравнению с предыдущим днем, но все еще остаются на достаточно сдержанных уровнях - около 96 млрд руб. Отставание долларового РТС к индексу развивающихся площадок MSCI Emerging Markets немного сократилось после обновления минимумов днем ранее.

"Индекс Мосбиржи в четверг укрепил позиции, но завершил сессию ниже максимума предыдущего дня. Это не позволяет с уверенностью рассматривать позитивные сценарии и склоняет к более сдержанному взгляду. Вероятность повторного снижения в район 3270-3300 п. сохраняется, хотя оценивается чуть ниже, чем днем ранее", - отмечает Галактионов.

Также аналитик напоминает, что среди отраслевых индексов ярко выраженной динамики не наблюдалось. В аутсайдерах, закрывших сессию в минусе против роста рынка, оказались сектора телекоммуникаций и металлургии. Укрепление рубля ослабляет поддержку для акций экспортеров. Среди металлов на этой неделе отмечается рост на срочном рынке алюминия, меди и цинка.

Золото и серебро находятся под давлением на фоне снижения спроса на защитные активы среди международных инвесторов. По мнению эксперта BCS Express, бумаги золотодобытчиков - "Полюса", Petropavlovsk и Polymetal - могут сохранять отставание от рынка в ближайшие дни.

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