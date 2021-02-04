Акции Северстали имеют потенциал для роста к уровню 1509 руб. за штуку - ПСБ

Акции Северстали имеют потенциал для роста к уровню 1509 руб. за штуку, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Романа Антонова.

"Северсталь" представила сильные финансовые результаты по итогам 4 квартала 2020г. Несмотря на падение выручки за счет снижение себестоимости EBITDA Группы выросла, а рентабельность по этому показателю составила 41,2%, что является одним из самых высоких значений в отрасли, подчеркивает Антонов. Размер рекомендуемых дивидендов по итогам квартала составляет 36,27 рублей на акцию, что при текущих котировках соответствует дивидендной доходности в 2,8%.

По мнению эксперта банка, по итогам года дивдоходность "Северстали" может превысить 14%. Компания прогнозирует восстановление спроса на внутреннем рынке на 3-4% в 2021 году в связи с оживлением строительной деятельности и восстановлением спроса в нефтегазовой отрасли.

"Поддержку финансовому результату в I квартале 2021г окажут и сохраняющиеся на высоком уровне мировые цены на сталь. Мы сохраняем позитивный взгляд на акции "Северстали", которые имеют потенциал для роста к нашему целевому уровню в 1509 руб./акция", - заключает Антонов.

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