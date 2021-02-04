Цена нефти, вероятно, поднимется до $60/барр. в начале следующей недели - "Фридом Финанс"

Цена на нефть марки Brent, вероятно, поднимется до $60 за баррель в начале следующей недели при сохранении общего позитива, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Котировки нефти марки Brent поднимались выше $59 за баррель в четверг, а к концу дня держатся в верхней части диапазона $58,5-59 за баррель. Поддержку сырью оказывают данные по рынку труда в США: за неделю число новых заявок на пособие выросло на 779 тысяч против ожидавшихся 812 тысяч. Безработица отступает третью неделю подряд, несмотря на усиление ограничений в ряде штатов. При сохранении общего позитива на рынке цена на нефть марки Brent дойдет до $60 за баррель в начале следующей недели", - отмечает аналитик инвесткомпании Валерий Емельянов.

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