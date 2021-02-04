"Финам" рекомендует покупать акции "РусАла" с прогнозной ценой 42,5 руб

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "РусАла" с прогнозной ценой 42,5 руб. за штуку, отмечается в комментарии инвестиционной компании.

"Наша оценка справедливой стоимости "РусАла" составляет $8503 млн, $0,56 за акцию или 42,42 руб. за акцию (по курсу на дату оценки) на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста котировок на 20,7% от текущего уровня. Рекомендация - "покупать", - пишет аналитик отдела анализа акций Алексей Калачев.

Эксперт "Финама" приводит ряд аргументов в пользу рекомендации:

- Сырьевые рынки вступили в фазу циклического роста, цены на алюминий вернулись на докризисный уровень, и "РусАл" является одним из бенефициаров этого роста;

- "РусАл" хорошо интегрирован в сырье, поддерживает высокую загрузку мощностей, осуществляет их модернизацию, имеет в портфеле большую долю продукции с высокой добавленной стоимостью;

- Продукция с низким углеродным следом дает дополнительное преимущество на европейском рынке в конкуренции с китайскими производителями;

- "РусАл" активно снижает долговую нагрузку, что в итоге должно привести к более высокой оценке капитализации. Компания планирует в близкой перспективе вернуться к выплате дивидендов по акциям.

"РусАл" - российский производитель алюминия с долей мирового рынка около 6%. Компания производит алюминий за счет электроэнергии из возобновляемых источников (ГЭС), что позволяет продвигать продукцию с низким углеродным следом.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.