Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,2-77,5 руб./$1 в ближайшую неделю - "Фридом Финанс"

Рубль, скорее всего, будет торговаться с повышенной волатильностью в диапазоне 75,2-77,5 руб./$1 в ближайшую неделю, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Несмотря на санкционные риски, рубль относительно стабилен и тяготеет к диапазонам 75,5-76 руб./$1 и 90-92 руб./EUR1 из-за волатильности в паре евро/доллар, отмечает аналитик инвесткомпании Евгений Миронюк.

Компенсирует геополитические риски ралли на рынке нефти: Brent благодаря сохранению добровольного сокращения добычи сверх квоты рядом стран ОПЕК+ и снижению запасов в США может протестировать уровень $60/баррель в ближайшее время, полагает эксперт.

Поддержку рублю оказало и сокращение объема покупок валюты Минфином: в период до 4 марта он снизится вдвое (до 45,6 млрд руб.), обращает внимание Миронюк.

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