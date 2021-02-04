Dragon Capital улучшила прогноз роста ВВП Украины в 2021г до 5,3%, выше ожиданий правительства

Киев. 4 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Инвестиционная компания Dragon Capital улучшила прогноз экономического роста Украины в 2021 году до 5,3% против предполагавшихся 4% в сентябре прошлого года.

"Мы обновили прогнозы по ВВП. Если правительство ожидает 4,6% роста в этом году, то мы ожидаем 5,3%", - сообщил глава компании Томаш Фиала в четверг на конференции "Глобальный экономический обзор", организованной Европейской бизнес ассоциацией.

Номинальный ВВП в долларовом эквиваленте составит в текущем году $171 млрд, и "эта цифра сравнима с уровнем 2013 года, хотя мы потеряли часть страны, часть экономики", сказал Фиала.

По его словам, инфляция в 2021 году предполагается несколько выше по сравнению с прошлым годом, и выше - 6,5%, дефицит бюджета - 5,2% ВВП.

"Курс на конец этого года ожидаем 28 гривен за $1, а средний курс - 27,2 грн./$1. В 2020 году средний курс был на уровне 26,96 грн/$1, то есть девальвация, приблизительно на 1% говорит о стабильности", - добавил глава инвесткомпании.

В сентябре минувшего года эксперты Dragon Capital прогнозировали, что ВВП Украины в 2021 году вырастет на 4% и составит $155 млн, инфляция выйдет за границы целевого диапазона, достигнув 6,8%, а дефицит бюджета будет равен 5,5% ВВП.

Тогда же предполагалось, что официальный курс гривны к концу 2021 года ослабнет до 30 грн./$1, однако в ноябре инвесткомпания пересмотрела этот прогноз и улучшила его до 28 грн./$1, уточнив, что укрепление нацвалюты обусловлено ростом цен на товары украинского экспорта и восстановлением спроса нерезидентов на внутренние государственные облигации (ОВГЗ), который стимулирует рост предложения иностранной валюты.

нк