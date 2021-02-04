"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lumentum Holdings с целью $110 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: $89, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты инвесткомпании отмечают, что по итогам финальной стадии переговоров производитель сенсоров Lumentum покупает создателя лазеров Coherent Inc за $5,7 млрд. В итоге поглощения Lumentum займет лидирующие позиции на рынке лазеров и получит значимую синергию в научных разработках и продажах. По факту новости, акции компании скорректировались на 10%, ввиду эмоциональной реакции на структуру финансирования сделки, долг компании увеличится на $ 2,1 млрд.

Аналитики "Финама" рекомендуют воспользоваться удобной просадкой для формирования длинной позиции. "Акции компании просели на умеренно позитивной отчетности, что мы и предлагаем рассматривать, как удобный момент входа", - указывают они.

С технической точки зрения, актив торгуется в среднесрочном восходящем тренде. "Мы рекомендуем открывать длинные позиции. При таком входе, при открытии позиции на 20,6% от портфеля, риск по нему составит 0,8%. Коэффициент прибыль/риск = 6,3", - отмечается в комментарии инвесткомпании.

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