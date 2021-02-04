"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 292 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 10,65%, стоп-приказ: 255 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Сбербанк продолжает развивать свою экосистему, в числе актуальных событий - покупка доли в "СберМаркете" у СП с Mail.ru, в результате чего Сбербанк стал мажоритарным акционером. "СберМедИИ" и разработчик нейросетевых платформ Care Mentor AI сотрудничают в области цифровизации здравоохранения. Сбербанк планирует запустить свою блокчейн-платформу уже весной, после регистрации в Банке России. Совокупность этих факторов будет способствовать укреплению котировок компании. Триггером для роста российского рынка в целом выступает принятое решение президентов России с США о продлении Договора о сокращении и ограничении стратегических вооружений", - отмечают эксперты "Финама".

С точки зрения технического анализа, бумага скорректировалась до 256 руб. и консолидируется в диапазоне 260 руб. - 265 руб. "Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 1% от портфеля и выставлении стоп заявки на 255 руб., риск на портфель составит 0,67%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,16", - указывают аналитики инвесткомпании.

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