Акции банка "Санкт-Петербург" могут быть привлекательны для долгосрочных инвесторов - "Атон"

Акции банка "Санкт-Петербург" могут быть привлекательны для долгосрочных инвесторов, отмечается в комментарии "Атона".

"Банк определил для себя пять приоритетных задач: лидерство на рынке экспортно-импортных операций (ВЭД); значительный рост в сегменте МСП; укрепление позиций в сегменте крупного корпоративного бизнеса; рост высокодоходной клиентской базы; внедрение модели привлечения и обслуживания новых клиентов в удаленных каналах. Ключевой стратегический показатель банка - ROE на уровне 15%. Чистая прибыль должна увеличиться с 10 млрд руб. в 2020 до 17 млрд руб. к 2023 (+70%); планируется наращивание кредитного портфеля на 30% до 600 млрд руб., а также увеличение совокупной выручки на 35% до 50 млрд руб.", - отмечают эксперты "Атона".

Банк Санкт-Петербург - одна из самых недооцененных российских бумаг, торгующаяся с мультипликатором P/E ниже 3,0, и единственной причиной этого, на взгляд аналитиков инвесткомпании, является низкая ликвидность. По их мнению, стратегия банка выглядит привлекательно и будет положительно оценена инвесторами в случае ее успешной реализации. При этом показатели прибыли, согласно предварительной неаудированной отчетности за 2020 год выглядят весьма солидно, и официальная публикация результатов за 2020 по МСФО должна поддержать котировки. Акции банка могут быть привлекательны для долгосрочных инвесторов, подчеркивается в комментарии "Атона".

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