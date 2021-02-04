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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Вероятен рост индекса S&P 500 в краткосрочной и среднесрочной перспективах - BCS Express
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04 февраля 2021 года 12:26

Вероятен рост индекса S&P 500 в краткосрочной и среднесрочной перспективах - BCS Express

Вероятен дальнейший рост индекса S&P 500 в краткосрочной и среднесрочной перспективах, говорится в комментарии BCS Express.

"Индекс S&P 500 за два дня отыграл большую часть снижения прошлой недели, но в среду покупательская активность снизилась - инвесторы пока опасаются покупать вблизи максимумов. Однако причин для распродаж не наблюдается, и сентимент остается оптимистичным, что может поддержать дальнейший рост инструмента", - считают аналитики инвесткомпании.

Также эксперты BCS Express отмечают, что на среднесрочном горизонте взгляд на индекс S&P 500 остается умеренно позитивным. "Перспектива вакцинации может поддерживать позитивные настроения на рынке и в значительной степени смягчать возможные негативные новости, связанные с COVID-19. По мере дальнейшего обновления максимумов ожидается продолжение восходящего тренда, целью которого может стать круглый уровень 4000 пунктов", - пишут они.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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