.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Вероятен рост индекса S&P 500 в краткосрочной и среднесрочной перспективах - BCS Express
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
04 февраля 2021 года 12:26
Вероятен рост индекса S&P 500 в краткосрочной и среднесрочной перспективах - BCS Express
Вероятен дальнейший рост индекса S&P 500 в краткосрочной и среднесрочной перспективах, говорится в комментарии BCS Express. "Индекс S&P 500 за два дня отыграл большую часть снижения прошлой недели, но в среду покупательская активность снизилась - инвесторы пока опасаются покупать вблизи максимумов. Однако причин для распродаж не наблюдается, и сентимент остается оптимистичным, что может поддержать дальнейший рост инструмента", - считают аналитики инвесткомпании. Также эксперты BCS Express отмечают, что на среднесрочном горизонте взгляд на индекс S&P 500 остается умеренно позитивным. "Перспектива вакцинации может поддерживать позитивные настроения на рынке и в значительной степени смягчать возможные негативные новости, связанные с COVID-19. По мере дальнейшего обновления максимумов ожидается продолжение восходящего тренда, целью которого может стать круглый уровень 4000 пунктов", - пишут они. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
04 февраля 2021 года 19:01
Акции Северстали имеют потенциал для роста к уровню 1509 руб. за штуку, отмечается в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Романа Антонова. "Северсталь" представила сильные финансовые результаты по итогам 4 квартала 2020г. Несмотря на падение выручки за счет снижение себестоимости EBITDA... читать дальше
.04 февраля 2021 года 17:55
Цена на нефть марки Brent, вероятно, поднимется до $60 за баррель в начале следующей недели при сохранении общего позитива, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Котировки нефти марки Brent поднимались выше $59 за баррель в четверг, а к концу дня держатся в верхней... читать дальше
.04 февраля 2021 года 17:28
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать акции "РусАла" с прогнозной ценой 42,5 руб. за штуку, отмечается в комментарии инвестиционной компании. "Наша оценка справедливой стоимости "РусАла" составляет $8503 млн, $0,56 за акцию или 42,42 руб. за акцию (по курсу на дату оценки) на горизонте 12... читать дальше
.04 февраля 2021 года 17:00
Возможно возвращение курса рубля к доллару в середину среднесрочного диапазона 75-70 руб./$1, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин. "Пара доллар/рубль в настоящее время находится в слишком высоком среднесрочном диапазоне 75-80 руб./$1, и мы видим... читать дальше
.04 февраля 2021 года 16:25
Котировки золота, скорее всего, будут консолидироваться около уровня $1820 за тройскую унцию в четверг, говорится в комментарии Sber CIB. "Поддержка для цен на золото расположена на уровне $1810 за тройскую унцию, но, на наш взгляд, котировки вряд ли проверят его на прочность. Скорее всего, они... читать дальше
.04 февраля 2021 года 15:53
Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в четверг в диапазоне 3800-3850 пунктов, считает аналитик "Фридом Финанс" Илья Зубков. "Технически S&P 500 по-прежнему находится в среднесрочном растущем тренде. Отскок от 50-дневной скользящей средней замедлился, демонстрируя ослабление восходящего... читать дальше
.04 февраля 2021 года 15:25
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,2-77,5 руб./$1 в ближайшую неделю - "Фридом Финанс"
Рубль, скорее всего, будет торговаться с повышенной волатильностью в диапазоне 75,2-77,5 руб./$1 в ближайшую неделю, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Несмотря на санкционные риски, рубль относительно стабилен и тяготеет к диапазонам 75,5-76 руб./$1 и 90-92 руб./EUR1 из-за волатильности в... читать дальше
.04 февраля 2021 года 14:55
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lumentum Holdings с целью $110 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: $89, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты инвесткомпании отмечают, что по итогам... читать дальше
.04 февраля 2021 года 14:28
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 292 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-10 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 10,65%, стоп-приказ: 255 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Сбербанк продолжает развивать... читать дальше
.04 февраля 2021 года 13:59
Привязка дивидендов ГК "ПИК" к финрезультату может повысить ее привлекательность для инвесторов - ПСБ
Привязка дивидендов ГК "ПИК" к финансовому результату в рамках обновленной дивидендной политики повысить привлекательность растущего бизнеса компании для инвесторов, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Группа компаний ПИК" может пересмотреть дивидендную политику, сообщил вице-президент... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.