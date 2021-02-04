"ВТБ Капитал" подтвердил рекомендацию "покупать" рубль против доллара США, говорится в обзоре инвестбанка.

"Мы рекомендуем покупать рубль на коррекциях, постепенно наращивая длинные позиции. Наша цель по паре доллар/рубль на конец I квартала 2021 года остается прежней - 72 руб./$1", - пишут аналитики Максим Коровин, Игорь Рапохин и Петр Гринцер.

Эксперты отмечают, что в последние несколько недель курс пары доллар/рубль держался в пределах 75-76,5 руб./$1, а большую часть времени не выходил за рамки диапазона 75,5-76,5 руб./$1. С 11 января 2021 года рубль ослаб по отношению к доллару на 1,7%. За тот же период цена нефти марки Brent повысилась на 4,3%, а валюты других развивающихся стран преимущественно укрепились. Глобальный аппетит к риску в январе был неустойчивым, несмотря на отсутствие негативных новостей для значительных оттоков из рисковых активов.

Такое развитие ситуации, по мнению экспертов "ВТБ Капитала", служит дополнительным аргументом в пользу мнения о наличии фундаментального потенциала для укрепления рубля. "В частности, в нашу оценку справедливого курса мы не закладывали вероятность того, что цена на нефть протестирует отметку в $60/барр. Можем предположить, что курс пары доллар/рубль будет торговаться в одном из двух интервалов: 72-75 руб./$1 или 75-78 руб./$1. Скачок из первого диапазона во второй произошел сразу после инаугурации Президента США Джо Байдена, в связи с чем напрашивается параллель с концом весны прошлого года, когда появление вероятности того, что Байден одержит победу над Трампом в президентской гонке, стало поворотным моментом для пары", - пишут аналитики.

Эксперты инвестбанка делают из этого вывод, что определяющее влияние на российский валютный рынок начали оказывать политические факторы, подтверждением чему служит тот факт, что, по данным CFTC, в конце 2020 года нетто-позиция иностранных игроков в рубле стала длинной. Сокращение этих позиций до уровня в 484 тыс. контрактов на данный момент продолжает оказывать давление на рубль. Между тем, отмечают аналитики, позиции нерезидентов в ОФЗ в январе существенно не изменились, в то время как в локальные облигации других развивающихся стран наблюдался приток (включая ЮАР, Турцию и Украину).

Значения в 76,4 руб./$1 и 75,3 руб./$1 в последнее время оставались для рубля прочными уровнями поддержки и сопротивления, и, скорее всего, в ближайшие недели рынок продолжит торговаться в этом диапазоне, полагают Коровин, Рапохин и Гринцер. "Возможность выхода за его пределы - как в ту, так и в другую сторону - в основном будет зависеть от геополитических новостей. Однако в целом, учитывая произошедшие изменения в позиционировании инвесторов и сравнительно высокие цены на нефть, наш взгляд на рубль остается позитивным. Решение об увеличении добычи нефти, которое, скорее всего, примут участники предстоящего заседания ОПЕК+, едва ли сможет существенно навредить наблюдаемому в последнее время уверенному восстановлению на нефтяном рынке. Оценка рубля относительно других валют EM сейчас выглядит привлекательнее, чем в конце 2020 года", - пишут они.

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