Рубль может укрепиться до 70-72 руб./$1 при снижении санкционных рисков - "Атон"

Рубль может укрепиться до 70-72 руб./$1 при снижении санкционных рисков, отмечается в комментарии "Атона".

"Российский рубль - это одна из главных сырьевых валют мира. С ноября рубль укрепился всего на 4% (с 79 до 75,75 за доллар США), при том что нефть Brent за то же время прибавила 45%. Столь масштабное отставание, скорее всего, объясняется опасением санкций, и как только эта угроза отойдет на второй план, у рубля появятся все шансы закрепиться в диапазоне 70-72 руб. за доллар", - указывают эксперты "Атона".

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