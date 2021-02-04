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04 февраля 2021 года 10:56
Идея дня: фонды недвижимости и девелоперы США могут продолжить рост - "ВТБ Мои Инвестиции"
Фонды недвижимости и девелоперы США могут продолжить рост по мере восстановления деловой активности в сфере услуг, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". По мнению экспертов инвестбанка, по мере восстановления деловой активности в сфере услуг и создания рабочих мест в США рынок аренды жилья также будет укрепляться. Это поддержит доходы AvalonBay. Продажи жилья, скорее всего, также будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что может поддержать рост акций Dr. Horton и других девелоперов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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.04 февраля 2021 года 17:55
Цена на нефть марки Brent, вероятно, поднимется до $60 за баррель в начале следующей недели при сохранении общего позитива, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Котировки нефти марки Brent поднимались выше $59 за баррель в четверг, а к концу дня держатся в верхней... читать дальше
.04 февраля 2021 года 17:28
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.04 февраля 2021 года 17:00
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.04 февраля 2021 года 16:25
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.04 февраля 2021 года 15:53
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.04 февраля 2021 года 15:25
Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 75,2-77,5 руб./$1 в ближайшую неделю - "Фридом Финанс"
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.04 февраля 2021 года 14:55
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Lumentum Holdings с целью $110 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 24%, стоп-приказ: $89, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты инвесткомпании отмечают, что по итогам... читать дальше
.04 февраля 2021 года 14:28
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.04 февраля 2021 года 13:59
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Привязка дивидендов ГК "ПИК" к финансовому результату в рамках обновленной дивидендной политики повысить привлекательность растущего бизнеса компании для инвесторов, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Группа компаний ПИК" может пересмотреть дивидендную политику, сообщил вице-президент... читать дальше
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