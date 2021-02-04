Идея дня: фонды недвижимости и девелоперы США могут продолжить рост - "ВТБ Мои Инвестиции"

Фонды недвижимости и девелоперы США могут продолжить рост по мере восстановления деловой активности в сфере услуг, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

По мнению экспертов инвестбанка, по мере восстановления деловой активности в сфере услуг и создания рабочих мест в США рынок аренды жилья также будет укрепляться. Это поддержит доходы AvalonBay. Продажи жилья, скорее всего, также будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что может поддержать рост акций Dr. Horton и других девелоперов.

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