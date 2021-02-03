Перспективы дефицита толкают котировки нефти вверх - "Открытие Брокер"

Перспективы дефицита запасов сырья в США толкают котировки нефти марки Brent вверх, говорится в комментарии "Открытие брокер".

Нефть продолжает капитализироваться на фоне сокращения запасов в США, констатирует ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. По данным API, на неделе до 29 января коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,3 млн бар. Запасы бензина упали на 0,24 млн бар., а дистиллятов - на 1,6 млн бар.

Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращения официальных запасов нефти на 2,4 млн барр., роста запасов бензина на 1,5 млн барр. и сокращения запасов дистиллятов на 1,3 млн барр. Перед министерским совещанием ОПЕК+ технический комитет подготовил прогнозы, согласно которым среднее сокращение глобальных запасов в текущем году составит 1,1 млн барр. в сутки.

Своего пика дефицит на рынке достигнет в мае, когда запасы будут сокращаться на 2 млн барр. в сутки, к июню ожидается, что уровень запасов в мире окажется ниже среднего показателя за пять лет, отмечает Кочетков.

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