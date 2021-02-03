"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целью 5295 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: от 5005 руб., потенциальная доходность: 5,79%, стоп-приказ: 4876 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Яндекс.Такси" приобрел у агрегатора такси "Везет" колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок. Сумма сделки составит до $178 млн и в значительной мере будет зависеть от этапов интеграции. Аналитики Sber CIB, например, положительно оценивают сделку и считают, что она дополнит имеющиеся активы компании, так как в результате усилятся позиции "Яндекс.Такси" за пределами Москвы, где сейчас идет основная конкурентная борьба", - отмечают в инвесткомпании.

Консенсус прогноз 13 инвестиционных банков подразумевает потенциал роста в 10%, + в нём не учтена вышеуказанная новость, отмечают в "Финаме".

"С технической точки зрения, бумага торгуется в среднесрочном боковом диапазоне после краткосрочной коррекции в рамках нисходящего тренда, тестируя его верхнюю границу. Мы рекомендуем открывать длинные позиции при закреплении четырехчасового интервала выше 5000 руб. за акцию. При такой покупке риск на портфель составит 0,5%", - указывают эксперты.

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