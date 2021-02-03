Возможные санкции являются ключевым риском для рубля - "Финам"

Возможные санкции со стороны США и ЕС в связи с арестом Алексея Навального являются на текущий момент ключевым риском для курса рубля к доллару, считает ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа "Финама" Анна Зайцева.

Эксперт отмечает, что в настоящее время CDS на российский госдолг торгуются на максимальных за последние три месяца уровнях, что свидетельствует о возросшей страновой риск-премии.

Кроме того, после протестов в поддержку А. Навального иностранные инвесторы принялись распродавать гособлигации РФ. С начала года чистый приток иностранного капитала на рынок гособлигаций РФ близок к нулю, однако ухудшение отношений между Россией и западными странами может негативным образом сказаться на динамике этого показателя и, как следствие, на курсе национальной валюты, обращает внимание Зайцева.

"Естественно, глубина потенциального снижения курса рубля будет зависеть от степени тяжести санкций. Если санкционные меры будут носить персональный характер, то их влияние на рубль будет ограниченным (возможно, курс останется в диапазоне 76-78 руб./$1). Если же санкции окажутся более существенными, например, будут предусматривать запрет на приобретение/удержание российского госдолга, то негативный эффект для нацвалюты будет весьма чувствительным и вероятно обновление прошлогодних минимумов", - указывает аналитик инвесткомпании.

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