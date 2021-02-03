Котировки акций Alphabet обладают долгосрочным потенциалом роста - "Фридом Финанс"

Котировки акций Alphabet Inc. обладают долгосрочным потенциалом роста, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаил Денисламов.

"Мы повышаем целевую цену по акциям Alphabet Inc. c $1900 до $2250 за штуку на фоне сильных результатов в рекламном сегменте бизнеса и оптимистичной риторики менеджмента, контрастирующей с осторожным тоном комментариев менеджмента Facebook. Считаем, что акции обладают долгосрочным потенциалом роста", - пишет Денисламов.

Результаты отчетности Alphabet Inc., материнской компании Google, значительно превысили ожидания как по выручке, так и по чистой прибыли, констатирует аналитик. Основной причиной этого стал неожиданно сильный рост рекламной выручки. При этом эксперт отмечает, что негативным аспектом отчета стала операционная убыточность сегмента Google Cloud.

"Совокупная выручка увеличилась на 23% г/г, до $56,9 млрд. Это не только выше консенсус-прогноза, предполагавшего рост до $52,7 млрд, но и значительно выше самой оптимистичной оценки аналитиков на уровне $54,9 млрд. Отметим, что выручка второй квартал подряд значительно превосходит самые смелые прогнозы. Рекламная выручка повысилась на 22% г/г, до $46,2 млрд, благодаря усилению активности рекламодателей в сезон предпраздничных распродаж. Основным сегментом, генерирующим доход, по-прежнему является Google Search (реклама в поисковике). Впрочем, реклама на YouTube продолжает показывать сильные темпы роста: в отчетном квартале он составил 46% г/г и выручка почти достигла $7 млрд", - пишет Денисламов.

Прибыль на акцию увеличилась на 45% г/г и оказалась на уровне $22,30 при прогнозе $15,77. На динамику EPS, указывает аналитик инвесткомпании, позитивно повлияли практически удвоившиеся по сравнению с 2019-м годом прочие доходы (в том числе от инвестиционной деятельности). Более показательной, по мнению эксперта "Фридом Финанс", является операционная прибыль, которая, тем не менее, тоже приятно удивила. Она увеличилась на 69% г/г и составила $15,65 млрд при консенсусе $11,78 млрд. Операционная рентабельность повысилась с 20% до 28%, и это вполне уверенный темп роста.

"Как и ожидалось, компания раскрыла операционную рентабельность облачного бизнеса Google Cloud, однако, к удивлению многих аналитиков, она оказалась отрицательной. Операционный убыток сегмента в четвертом квартале составил $1,24 млрд, а за весь 2020 год - $5,6 млрд, что является значительной суммой даже для Google. Менеджмент связывает убыточность Google Cloud с активной стадией роста бизнеса и предпочитает фокусироваться на динамике выручки. Этот показатель за отчетный период увеличился на 47% г/г и составил $3,83 млрд, совпав с консенсус-прогнозом. Мы предполагали, что Google Cloud окажется прибыльным, но будет заметно отставать по этому показателю от более зрелых конкурентов Microsoft Azure и Amazon Web Services, поэтому считаем этот аспект отчета слабым, но он выглядит не слишком критично с учетом общей позитивной финансовой ситуации в компании. Таким образом, менеджмент выбрал удачный момент для раскрытия результатов Google Сloud", - отмечает Денисламов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.