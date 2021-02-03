Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 72-73 руб./$1 в I полугодии 2021г - "ЛОКО-Инвест"

Рубль сохраняет потенциал для укрепления до 72-73 руб./$1 в I полугодии 2021г в условиях сезонного улучшения платежного баланса и при отсутствии значительных негативных шоков извне, говорится в комментарии "ЛОКО-Инвест".

"Неожиданное (для рынка) снижение объема покупок валюты Минфином в феврале станет для рубля приятным сюрпризом, учитывая повышенную волатильность последних дней и влияние внутриполитических событий. Мы по-прежнему видим потенциал укрепления рубля до 72-73руб./$1 в 1П21 в условиях сезонного улучшения платежного баланса и наших ожиданий отсутствия значительных негативных шоков извне, но краткосрочно волатильность может быть повышенной", - прогнозирует директор по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрий Полевой.

Минфин РФ в рамках реализации бюджетного правила сократит объем покупки иностранной валюты в феврале со 106,3 до 45,6 млрд руб., что с учетом увеличения числа рабочих дней в период проведения операций (с 15 до 19) приведет к значительному сокращению ежедневных покупок с 7,1 до 2,4 млрд руб./день, констатирует эксперт.

Озвученный объем операций оказался более чем вдвое ниже прогноза "ЛОКО-Инвеста" (95 млрд руб.) и ожиданий других аналитиков (110 млрд руб.). Безусловно, столь значимое сокращение операций Минфина обеспечит рублю дополнительную поддержку в условиях, с одной стороны, сезонного увеличения профицита текущего счета, а, с другой стороны, сохранения внешней волатильности и внутриполитических событий, полагает Полевой.

Обращает на себя внимание эксперта инвесткомпании и увеличение масштаба отклонений фактического объема операций от исходных прогнозных значений самого Минфина (который связан с ошибкой прогноза за предыдущий месяц), а также величина ошибки консенсус-прогноза (см графики ниже на основе опросов Thomson Reuters и Bloomberg).

"Частично ошибка прогнозов Минфина связана с необходимостью прогнозирования ежемесячных параметров (объемы добычи и экспорта, уровень отдельных цен на энергоносители). На уровне аналитиков она дополнительно может быть связана с изменениями/усложнениями налогового законодательства за последние годы, что заметно усложнило процесс расчета объема нефтегазовых доходов, также неопределенности добавила сделка ОПЕК+", - указывает Полевой.

Для рынка же ухудшение качества прогнозов означает соответствующее повышение уровня неопределенности, связанной с объемом операций на рынке, полагает аналитик инвесткомпании. По его мнению, в обычных условиях это не играет большого значения, поскольку в последующие месяцы происходят корректировки, а операции Минфина составляют лишь часть (пусть, иногда, и довольно значительную) баланса текущего счета.

"Рынок в январе получил неожиданно-большой объем покупок валюты, сейчас же ошибка оказалась "приятной" для рубля, ощущающего на себе влияние не совсем (точнее, совсем не) рыночных факторов. Допускаем, что у отдельных комментаторов могут и вовсе появиться мысли о намеренном искажении Минфином прогнозов на месяц дабы поддержать рубль и /или снизить его волатильность, ведь цены на энергоносители уверенно растут, а объемы добычи/поставок вряд ли сильно сокращались с учетом послаблений на уровне ОПЕК+ и фактора погоды", - заключает Полевой.

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