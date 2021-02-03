Индекс S&P 500 проведет торги среды в диапазоне 3800-3850 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящие торги в диапазоне 3800-3850 пунктов, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Михаила Денисламова.

"Технически индекс S&P 500 по-прежнему склонен к восходящему движению в среднесрочной перспективе. Индекс широкого рынка продолжил отскок от 50-дневной скользящей средней, но сила этого импульсного движения угасает. В краткосрочной перспективе вероятна консолидация, так как индикатор RSI находится в нейтральной зоне и указывает на равенство сил между "быками" и "медведями", а индикатор MACD остается на отрицательной территории", - отмечает эксперт инвесткомпании.

Мировые фондовые площадки в среду демонстрируют преимущественно положительную динамику. Борьба с коронавирусом остается в фокусе, и на этом фронте новости в основном позитивные, отмечает аналитик.

Внимание международных инвесторов привлекли результаты испытаний российской вакцины Спутник V, выявившие ее высокую эффективность. Кроме того, Оксфордский университет опубликовал обнадеживающие результаты исследования, которые указывают на то, что вакцина AstraZeneca не только предотвращает заболевание коронавирусом, но и снижает его распространение на две трети. Это первое исследование, которое документально подтверждает, что распространение вакцин приведет к быстрому снижению заболеваемости, подчеркивает Денисламов. В США первую дозу вакцины получили уже более 7% населения, а ежедневная заболеваемость COVID-19 откатилась до ноябрьских уровней.

"Квартальные результаты опубликовали 43% компаний, входящих в S&P 500. В настоящее время ожидается, что агрегированная чистая прибыль за четвертый квартал продемонстрирует рост в сопоставлении год к году, притом что в октябре прогнозировалось ее снижение на 13% г/г. Это сигнализирует о том, что финансовые показатели компаний демонстрируют неожиданно быстрое восстановление. Впрочем, оптимистичные ожидания частично уже учтены в котировках, о чем свидетельствует повышение индекса S&P 500 на 17% за последние три месяца", - отмечает эксперт "Фридом Финанс".

Также Денисламов напоминает, что в эту среду будет опубликован индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы от ISM за январь. Ожидается, что индекс снизится с декабрьских 57,7 пункта до 56,8, но и в этом случае темп восстановления деловой активности в секторе услуг останется достаточно уверенным. Интерес будет представлять компонент индекса, отвечающий за занятость в секторе, так как он прольет свет на результаты официального отчета по рынку труда, который выйдет 5 февраля.

"Квартальные результаты в среду представит PayPal Holdings. Рынок рассчитывает на увеличение чистой выручки компании на 22,7% г/г, до $6,09 млрд, при росте прибыли на акцию до $0,62 (+44,2% г/г). Не исключено, что фактические показатели компании будут лучше прогнозов. Мы ожидаем, что PayPal продолжит демонстрировать сильные финансовые результаты в соответствии с восходящим трендом в индустрии онлайн-коммерции. Вероятен активный приток новых пользователей в экосистему кошельков PayPal и Venmo. Положительное влияние на выручку компании окажет оборот криптовалюты в мобильном приложении", - полагает аналитик инвесткомпании.

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