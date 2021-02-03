Ближайшее сопротивление по индексу Мосбиржи - уровень 3395-3410 п. - BCS Express

Ближайшим сопротивлением по индексу Мосбиржи выступает уровень 3395-3410 пунктов, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Волатильность на российском рынке акций в последние увеличилась, - комментирует эксперт инвесткомпании Василий Карпунин. - Обороты торгов при этом остаются на среднем уровне. Долларовый РТС после продолжительного отставания от общей динамики других развивающихся стран попробовал накануне начать догонять MSCI Emerging Markets. По индексу Мосбиржи ранее прошла волна распродаж, в рамках которой он сходил к 3270 п. В итоге с январских максимумов коррекция составила 7%, что позволило снять накопленную за два с половиной месяца перекупленность. Ряд бумаг вернулись к привлекательным уровням. В последние пару сессий уже последовал отскок, к которому располагал позитивный внешний фон".

Эксперт BCS Express в качестве ближайшей области сопротивления по индексу Мосбиржи выделяет район 3395-3410 п. и считает, что по-прежнему можно ориентироваться на тактику выкупа локальных просадок. "Хотя на горизонте ближайших недель осторожный взгляд по рынку, в перспективе года ожидания в целом положительные. Мягкая денежно-кредитная политика мировых ЦБ и низкие процентные ставки формируют повышенный спрос на активы при волнах снижения", - отмечает Карпунин.

Также аналитик подчеркивает, что в среду что рынок РФ вновь проявляет относительную слабость. Многие эксперты справедливо списывают это на политические факторы. Инвесторы закладывают рост санкционных рисков из-за происходящих событий вокруг Навального. "К сожалению, достоверно просчитать и оцифровать этот момент сложно. Остается лишь предполагать, что, как и ранее, любой рост геополитической напряженности и санкционные инициативы впоследствии выкупаются. Текущая ситуация подтверждает актуальность стратегии, когда в портфеле акций сбалансированы активы, которые по-разному реагируют на снижение или укрепление рубля. В частности, наличие экспортеров частично защищает от потенциальной слабости национальной валюты", - указывает Карпунин.

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