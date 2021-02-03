Прогнозная цена золота до конца 2021г находится на уровне $2300/унц. - "Финам"

Прогнозная цена на золото до конца 2021 года находится на уровне $2300 за тройскую унцию, считают эксперты "Финама".

"Ситуация на рынке золота будет складываться достаточно благоприятная, в связи с чем будет преобладать тенденция к росту рыночных цен на драгметалл. Мы устанавливаем целевую цену на золото до конца 2021 года на уровне $2300 за тройскую унцию", - указывают аналитики инвесткомпании.

Эксперты ожидают в 2021 году поступательного восстановления спроса на золото со стороны ювелирной отрасли и технологического сектора. При этом вклад ювелирной промышленности в прирост спроса будет, по их мнению, более существенным за счет высокой доли этого сегмента в совокупном спросе на драгметалл и эффекта низкой базы.

Также эксперты "Финама" отмечают, что инвестиционный спрос на золото будет сохраняться на высоком уровне ввиду потребности инвесторов в хеджировании рисков и защите сбережений от обесценивания в условиях низких процентных ставок.

Спрос на золото со стороны центральных банков, вероятно, будет нестабилен в первой половине 2021 года, поскольку ряд регуляторов могут прибегнуть к продажам драгметалла с целью стимулирования посткризисного восстановления экономик своих стран, отмечают аналитики. В дальнейшем, предполагают, они, по мере нормализации ситуации в мировой экономике, центральные банки вернут себе роль крупнейших нетто-покупателей золота.

Эксперты "Финама" полагают, что в 2021 году мировое предложение золота также продолжит восстанавливаться к своим докризисным значениям. Тем не менее, обращают внимание в инвесткомпании, с учетом ожидаемого роста спроса это не будет оказывать давления на рыночные цены золота.

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