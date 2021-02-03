Аппетит инвесторов к еврооблигациям EM растет - BCS GM

Аппетит к еврооблигациям EM повышается одновременно с ростом глобальных рынков акций и сырьевых рынков, говорится в комментарии BCS Global Markets (BCS GM).

"Вместе с тем сообщения о новых арестах в России заставили инвесторов не торопиться с покупками. По-прежнему слабый рубль и 5-летний CDS на уровне 95 б.п. говорят о существенных рисках. Солидные двухсторонние потоки были зафиксированы в суверенных и корпоративных именах: в суверенных выпусках большим спросом пользовались среднесрочные бумаги. Среди высококачественных корпоративных имен довольные крупные сделки прошли в LUKOIL 30, GAZPRU 28 и GAZPRU 30. В качестве тихой гавани нам нравятся короткие бумаги высококачественных эмитентов - некоторые из них в январе подешевели, например SBERRU 22 (+18 б.п. по доходности)", - отмечает аналитик инвесткомпании Сергей Гавриленко.

ОФЗ начали вторник вблизи прежних уровней и торговались в узком диапазоне в первой половине дня. Торговые обороты вновь оказались невысокими - 12,7 млрд руб. на Московской бирже, констатирует эксперт.

"Вечером Минфин сообщил о решении разместить на сегодняшних аукционах два длинных выпуска: с погашением в мае 2028 г. и июле 2035 г. без ограничений по объему, а также линкер с погашением в июле 2030 г. Решение неожиданное, поскольку разумнее было бы предложить более короткую дюрацию на слабом рынке. Негативная реакция рынка не заставила себя ждать, особенно на дальнем отрезке кривой. В результате доходности выросли на 2-4 б.п., а угол наклона кривой увеличился 2 б.п.", - напоминает Гавриленко.

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