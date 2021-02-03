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03 февраля 2021 года 10:26
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 75,0-76,5 руб./$1 - "Универ-Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 75,0-76,5 руб./$1 и на уровне 91,0-92,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Российская валюта во вторник перешла к росту относительно доллара и евро на фоне внешнего позитива мировых площадок (инвесторы рассчитывают на масштабные меры стимулирования экономики США, а также на серьезные темпы массовой вакцинации). Нефтяные котировки растут за счет того, что Саудовская Аравия и ряд стран-участниц ОПЕК+ с 1 февраля и до конца марта снижают добычу сырья на 1,425 млн баррелей в сутки, что составляет около 1,5% мирового потребления нефти (от докризисного уровня порядка 100 млн баррелей в день)", - отмечает Тузов. Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,73% и составила 57,89 долларов за баррель. Цена мартовских контрактов на нефть марки WT увеличилась на 2,88% и составила 55,09 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ-капитала". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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