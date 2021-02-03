Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 75,0-76,5 руб./$1 - "Универ-Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 75,0-76,5 руб./$1 и на уровне 91,0-92,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Российская валюта во вторник перешла к росту относительно доллара и евро на фоне внешнего позитива мировых площадок (инвесторы рассчитывают на масштабные меры стимулирования экономики США, а также на серьезные темпы массовой вакцинации). Нефтяные котировки растут за счет того, что Саудовская Аравия и ряд стран-участниц ОПЕК+ с 1 февраля и до конца марта снижают добычу сырья на 1,425 млн баррелей в сутки, что составляет около 1,5% мирового потребления нефти (от докризисного уровня порядка 100 млн баррелей в день)", - отмечает Тузов.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 2,73% и составила 57,89 долларов за баррель. Цена мартовских контрактов на нефть марки WT увеличилась на 2,88% и составила 55,09 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ-капитала".

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