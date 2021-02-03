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03 февраля 2021 года 10:14

Рубль, скорее всего, останется около уровня 76 руб./$1 в среду - Sber CIB

Курс рубля, скорее всего, проведет торговую сессию в среду около уровня 76 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Рубль стабильно держится около 76 руб./$1 и, по мнению экспертов Sber CIB, скорее всего, останется на этом уровне. Нефть продолжает дорожать, однако ключевым фактором для рубля будет реакция США на последние события в России.

Цены нефть марки Brent, скорее всего, останутся в диапазоне $57,5-58 за баррель на фоне фиксации прибыли и неоднозначных данных по товарным запасам углеводородов в США, считают аналитики Sber CIB. Кроме того, министры ОПЕК+ могут просигнализировать об увеличении добычи во 2К21. При коррекции вниз нефть может подешеветь до $57-57,2 за баррель, отмечают в инвестбанке.

Долгосрочный сегмент рынка рублёвых гособлигаций во вторник накрыла волна продаж, спровоцированная решением Минфина выставить в среду на аукционы три выпуска. Доходность номинальных ОФЗ в сегменте от семи лет выросла на 1-3 б. п. Аналитики Sber CIB не ожидают изменения доходности ОФЗ в среду в первой половине дня: по их мнению, инвесторы будут ждать итогов аукционов и оценивать политические риски.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ


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