"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") с прогнозной ценой 77 рублей за штуку на среднесрочную перспективу, говорится в обзоре инвесткомпании.

"ММК" представил отчетность по МСФО за IV квартал и полный 2020 год. Результаты квартала оказались лучше наших ожиданий, - отмечает аналитик отдела анализа акций инвесткомпании Алексей Калачев. - На фоне увеличения объемов продаж и роста цен на сталь выручка "ММК" к III кварталу выросла на 18,3% и составила $1852 млн. Показатель EBITDA за квартал увеличился на 35,4% (до $474 млн). Чистая прибыль в квартальном сравнении выросла в три раза и составила $313 млн".

Выручка "ММК" по итогам года сократилась к 2019 году на 15,5% (до $6395 млн). Показатель EBITDA снизился на 17,0% (до $1492 млн), рентабельность EBITDA составила 23,3%. Чистая прибыль сократилась на 29,4% (до $604 млн).

Чистый долг "ММК" по итогам IV квартала 2020 года остался в отрицательной зоне и составил минус $88 млн, что является одним из самых низких показателей долговой нагрузки среди металлургических компаний мира, констатирует Калачев.

Также эксперт "Финама" отмечает, что по итогам квартала советом директоров рекомендовано выплатить дивиденды из расчета 0,945 руб. на акцию. Общий объем дивидендов за IV квартал равен 114% свободного денежного потока за этот период, который составил $125 млн. Дивидендная доходность при текущей цене равна 1,8%.

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