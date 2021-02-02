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02 февраля 2021 года 16:47
Геополитика создает большую неопределенность в краткосрочной динамике рубля - BCS Express
Геополитические угрозы пока еще создают большую неопределенность в краткосрочной динамике курса рубля к доллару, говорится в аналитическом материале BCS Express. Наблюдавшаяся на протяжении большей части прошлого года переоцененность рубля к нефти почти полностью исчезла, констатирует эксперт Дмитрий Бабин. Данный фактор, по его мнению, ранее препятствовал более активному укреплению российской валюты на благоприятной рыночной конъюнктуре. Особенно заметен этот эффект был в период ралли нефтяных цен, стартовавшего в начале ноября. "Конечно, отчасти относительная слабость рубля в предыдущие месяцы была вызвана в том числе и периодически появлявшимся геополитических негативом. Тем не менее, возвращение рублевой стоимости нефти к экономически обоснованному уровню устраняет для российской валюты ощутимый фактор давления", - пишет Бабин. Также аналитик отмечает, что в январе произошло ускорение инфляции, правда, отчасти оно было обусловлено ежегодной индексацией тарифов на транспорт. В конце января годовая инфляция впервые с марта 2019 года достигла отметки 5,3%. Эта тенденция, считает Бабин, почти полностью исключает снижение ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России, которое состоится 12 февраля. Если же при этом регулятор вновь проявит сдержанность в оценках возможности дальнейшего смягчения монетарной политики, это способно оказать поддержку рублю, так как мягкие денежно-кредитные условия является одним из фундаментальных факторов слабости любой валюты, указывает аналитик BCS Express. Динамика рубля в январе оправдала сезонную статистику, согласно которой, прошлый месяц является вторым по среднеисторическим потерям после декабря. Февраль в этом плане является достаточно удачным для российской валюты, и сейчас существуют неплохие шансы подтвердить эту статистическую закономерность, полагает Бабин. "И все же геополитические угрозы создают большую неопределенность в краткосрочной динамике рубля. Тем более что в результате прошедшего в начале января в Джорджии второго тура выборов в Сенат США демократическая партия получила контроль над верхней палатой Конгресса. Это упростит прохождение законодательных инициатив администрации Байдена, в том числе санкционной направленности. Однако, если новые антироссийские меры будут носить, как и раньше, персональный характер, не затрагивая целые сектора экономики и бизнеса, это, вероятно, выступит одним из драйверов роста рубля после того, как утихнет соответствующий новостной шум", - пишет аналитик инвесткомпании. Эксперт считает, что в случае реализации этого сценария, а также если санкционная тема сама собой исчезнет с новостной повестки, как это было уже не раз, рубль способен продемонстрировать активное укрепление. В результате пара доллар/рубль может опуститься в район нижней границы двухмесячного диапазона консолидации 72,65-76,6 руб./$1. Однако для этого также необходимо, чтобы нефть как минимум оставалась около текущих уровней $55-57 за баррель по марке Brent, отмечает Бабин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-АНАЛИТИКА
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