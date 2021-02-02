Уход рубля значительно ниже 75 руб./$1 маловероятен в ближайшее время - "Фридом Финанс"

Ослабление курса рубля значительно ниже 75 руб./$1 маловероятно в ближайшее время, считает аналитик инвестиционной компании "Фридом Финанс" Евгений Миронюк.

Рубль относительно стабилен во вторник благодаря поддержке нефтяных цен, констатирует эксперт: пара доллар/рубль торгуется ниже 76 руб./$1, евро - в рамках 91-91,5 руб./EUR1.

Значимым фактором для курса рубля, отмечает Миронюк, станут данные Минфина по покупкам валюты на ближайший месяц в среду.

Аналитик также отмечает влияние санкционных рисков на динамику российских активов. Сенатор-демократ Б. Мендес, который может возглавить комитет Сената США по международным отношениям, призвал администрацию Д. Байдена ужесточить санкции в отношении российских должностных лиц.

"Потенциал укрепления рубля существует, но значительного снижения ниже 75 руб./$1 ждать не стоит в ближайшее время. Прогноз для курса рубля на среду: 75,3-76,3 руб./$1 и 90,5-92 руб./EUR1", - указывает Миронюк.

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