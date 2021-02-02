Индекс S&P 500, скорее всего, попробует уйти выше 3825п во вторник - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, протестирует вверх уровень 3825 пунктов в ходе торговой сессии во вторник, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 по-прежнему склонен к восходящему движению в среднесрочной перспективе. В понедельник индекс широкого рынка совершил резкий отскок от 50-дневной скользящей средней, на уровне которой усилилась покупательская активность. В краткосрочной перспективе вероятна консолидация, так как индикатор RSI находится в нейтральной зоне и указывает на равенство сил между "быками" и "медведями", - отмечает аналитик компании Михаил Денисламов.

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