Ротация капитала и переток средств в развивающиеся рынки поддержат рынок акций РФ в 2021г - "Финам"

Ротация капитала из акций роста в стоимостные, а также переток средств в развивающиеся рынки поддержит позиции российского рынка акций в 2021 году, говорится в обзоре аналитиков "Финама".

Согласно данным Bloomberg, по индексу Мосбиржи прогнозируется высокий темп роста прибыли в 2021 году - на 78% г/г, что во многом связано со значительным присутствием цикличных эмитентов в составе индекса и нормализацией их рентабельности. Эксперты "Финама" считают, что это может привлечь иностранных спекулятивных инвесторов с расчетом на выгодные сделки во все еще дешевых пострадавших от кризиса отраслях (нефть и газ, банки, авиаперевозки). Даже с учетом рисков акции остаются интересным вариантом: низкая стоимостная оценка и высокая дивидендная доходность неплохо их компенсируют.

"Пул ликвидности также будет обеспечиваться розничными инвесторами, которые все больше начинают интересоваться фондовым рынком, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Рынок акций может обеспечить им непревзойденную доходность в сравнении с другими типичными вариантами - депозитами и облигациями, а налоговое законодательство позволит получить дополнительный доход по ИИС. Налог на проценты с депозитов с 2021 года также поспособствует переходу средств с вкладов на рынок акций".

Дополнительной точкой роста индексов, по мнению аналитиков "Финама", станет реинвестирование дивидендов.

"Добавим также, что в рамках своей "Стратегии-2023" Сбербанк намерен ускорить проникновение инвестиций в розничные слои, активно продвигая активы фондового рынка среди своей масштабной клиентской базы", - указывается в обзоре инвесткомпании.

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