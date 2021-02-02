"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Сургутнефтегаза с целью 49 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целью 49 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: 38 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Бумага является фаворитом на российском рынке по дивидендной политике. Учитывая, что размер дивидендов зависит от курсовой переоценки долларового кеша компании, ожидания по дивидендам сейчас находятся на уровне 16%", - отмечают аналитики инвесткомпании.

Бумага торгуется в рамках восходящей поддержки, которая проходит на 40 руб. "При покупке на 20% и выставлением стоп заявки на уровне 38 руб., риск на портфель составит 1%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - указывают эксперты "Финама".

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